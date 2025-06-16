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«Бока Хуниорс» — «Бенфика»: стал известен самый вероятный счёт

«Бока Хуниорс» — «Бенфика»: стал известен самый вероятный счёт
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17 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бока Хуниорс» и «Бенфика». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 1:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом португальский клуб. Поставить на победу «Бенфики» можно с коэффициентом 1.72.

Шансы «Бока Хуниорс» оценили в 4.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу португальцев за 7.00. Ничья 1:1 идёт за 8.20, на победу «Бенфики» 2:0 выставлен коэффициент 9.50.

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