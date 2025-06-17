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«Монтеррей» — «Интер»: букмекеры оценили шансы

«Монтеррей» — «Интер»: букмекеры оценили шансы
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18 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют мексиканский «Монтеррей» и итальянский «Интер». Встреча состоится на стадионе «Роуз Боул». Начало — в 4:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами миланцев. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.55.

Шансы «Монтеррея» оценили в 5.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.75.

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