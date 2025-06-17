«Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру КЧМ-2025 «Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс».

Ставка: «Ривер Плейт» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.87.

Фаворит понятен. Однако «Урава Ред Даймондс» не та команда, которую стоит списывать со счетов преждевременно. Японский клуб в сезоне-2021/2022 выиграл Лигу чемпионов АФК, получив четвёртую в своей истории путёвку на клубный чемпионат мира. Прошлые попытки были совсем неудачными.

«Красные дьяволы» известны своей дисциплиной и организованностью. Только не всегда это помогает достигать успехов. Порой футболистам нужно выплёскивать эмоции. Сезон в Джей-лиге ещё не закончился. После 21 тура «Урава Ред Даймондс» занимает третье место, отставая на шесть очков от первой строчки.

За это время «красные дьяволы» забили 26 мячей, однако низкая результативность присуща всем японским клубам. Нет сомнений, что команда будет осторожно играть с соперником из Аргентины. Предлагаем поставить на победу «Ривер Плейт» через тотал меньше 4.5 мяча за 1.87. Аргентинский клуб в прекрасном расположении духа и найдёт хотя бы одну лазейку в обороне соперника.