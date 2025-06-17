«Флуминенсе» — «Боруссия»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру КЧМ-2025 «Флуминенсе» — «Боруссия».

Ставка: «Боруссия» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.20.

Дортмундцы подходят к клубному ЧМ-2025 с победной серией из шести матчей. Началась она с ответной встречи с «Барселоной» (3:1). Жаль, но для выхода в полуфинал Лиги чемпионов этого было недостаточно. Первый матч был проигран со счётом 0:4.

В каждом из шести матчей «Боруссия» забивала минимум по три мяча. Во всех хотя бы раз отличился звёздный нападающий клуба — Серу Гирасси. Он, кстати, стал автором хет-трика в ворота «Барселоны». Всего за последние шесть встреч гвинеец забил девять голов.

Если ему удастся сохранить форму, то «Флуминенсе» будет расстроен. К тому же в заявку на КЧМ-2025 дортмундцы успели включить новичка Джоба Беллингема, брата Джуда. Теперь понятно, зачем «трёхцветным Рио» нужен был Неймар. На фоне такого соперника без звезды они просто меркнут.

Наш прогноз — победа «Боруссии» через тотал больше 2.5 мяча за 2.20. Подопечные Нико Ковача подходят к турниру в прекрасной форме. Все лидеры готовы показать лучший футбол. «Флуминенсе» же будет рассчитывать на свою защиту, но даже Тьяго Силва окажется бессилен.