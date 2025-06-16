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«Челси» — «Лос-Анджелес»: ставка Игоря Семшова на матч клубного чемпионата мира

«Челси» — «Лос-Анджелес»: ставка Игоря Семшова на матч клубного чемпионата мира
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Челси» — «Лос-Анджелес».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.75.

«Матч между «Челси» и «Лос-Анджелесом» состоится в рамках группового этапа клубного чемпионата мира.

«Челси» подходит к этому матчу в статусе явного претендента на победу, учитывая текущую форму и класс команды. Однако «Лос-Анджелес» — не самый простой соперник, и американцы могут создать проблемы, особенно в атаке.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» завершил сезон-2024/225 на высокой ноте, выиграв Лигу конференций и обеспечив себе место в Лиге чемпионов. Команда демонстрирует уверенную игру под руководством Энцо Марески, который сумел стабилизировать состав и добиться баланса между атакой и обороной. Основная угроза будет исходить от форвардов Делапа и Мадуэке, которые способны обыгрывать защитников в скоростных проходах.

«Лос-Анджелес» подходит к турниру в хорошей форме, не проиграл в последних 10 матчах, демонстрирует результативную игру. Американцы забили по два и более голов в каждой из этих встреч, что говорит об их атакующем стиле. «Лос-Анджелес» сделает ставку на быстрые контратаки с участием Буанга и на опыт Оливье Жиру, который знает английский футбол не понаслышке.

Учитывая разницу в классе, «Челси» должен победить. Ставим на победу англичан с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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