«Челси» — «Лос-Анджелес»: ставка Дмитрия Градиленко на игру КЧМ 16 июня

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Челси» — «Лос-Анджелес».

Ставка: ТБ 3 за 1.76.

«Челси» — «Лос-Анджелес». Первый матч группы D Клубного чемпионата мира.

Сразу хочу сказать о том, что в составе американцев играют звезды мировой величины, чемпионы мира — Жиру и Льорис. Да, им в этом году исполнится 39 лет, но они продолжают радовать болельщиков и показывать высокий класс. В группе Западной конференции чемпионата Соединённых Штатов после 16 туров их клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице, но они имеют на два матча меньше оппонентов выше.

Про «Челси». После победы в финале Лиги конференции 28 мая команда товарищеских матчей не проводила. Да, по большому счёту, они им были не нужны, потому что почти весь основной состав разъехался по своим национальным сборным, где проводили товарищеские и официальные матчи. Так что «Челси», хоть и выглядел на протяжении всего сезона «неровно», зато концовку выдал «нагора». Кубок есть, и место в таблице, позволяющее участвовать в Лиге чемпионов-2025/2026, тоже завоёвано в последнем туре.

И я согласен, что в этом матче «Челси» — фаворит. Но мой прогноз на забитые голы — «тотал в матче больше трех» за 1,76, это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».