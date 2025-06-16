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«Челси» — «Лос-Анджелес»: прогноз Тимура Журавеля на матч группы D КЧМ

«Челси» — «Лос-Анджелес»: прогноз Тимура Журавеля на матч группы D КЧМ
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «Челси» — «Лос-Анджелес».

Ставка: гол «Лос-Анджелеса» за 1.76.

«Думаю, голов много не будет — «Челси» ещё проходит акклиматизацию после непростого сезона. Сразу, без паузы, входить в серьёзные игры непросто.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе «Лос-Анджелеса» есть футболисты, хорошо зарекомендовавшие себя в АПЛ: и вратарь Уго Льорис, и бывший нападающий «Арсенала» и «Челси» Оливье Жиру. В общем, настрой у них, думаю, будет боевой.

Возможно, прямо сейчас «Лос-Анджелес» находится в лучшем игровом тонусе, чем «Челси». Поэтому я бы взял ставку на гол «Лос-Анджелеса». И, может быть, добавил бы плюсовую фору на них.

Думаю, даже если проиграют, то не крупно, и не покроют ту минусовую фору, которую букмекеры дают на «Челси». Так что ставка на гол «Лос-Анджелеса» выглядит перспективно», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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