«Челси» — «Лос-Анджелес»: прогноз Тимура Журавеля на матч группы D КЧМ

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «Челси» — «Лос-Анджелес».

Ставка: гол «Лос-Анджелеса» за 1.76.

«Думаю, голов много не будет — «Челси» ещё проходит акклиматизацию после непростого сезона. Сразу, без паузы, входить в серьёзные игры непросто.

В составе «Лос-Анджелеса» есть футболисты, хорошо зарекомендовавшие себя в АПЛ: и вратарь Уго Льорис, и бывший нападающий «Арсенала» и «Челси» Оливье Жиру. В общем, настрой у них, думаю, будет боевой.

Возможно, прямо сейчас «Лос-Анджелес» находится в лучшем игровом тонусе, чем «Челси». Поэтому я бы взял ставку на гол «Лос-Анджелеса». И, может быть, добавил бы плюсовую фору на них.

Думаю, даже если проиграют, то не крупно, и не покроют ту минусовую фору, которую букмекеры дают на «Челси». Так что ставка на гол «Лос-Анджелеса» выглядит перспективно», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».