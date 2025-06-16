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«Челси» — «Лос-Анджелес»: ставка Романа Павлюченко на игру 1-го тура КЧМ

«Челси» — «Лос-Анджелес»: ставка Романа Павлюченко на игру 1-го тура КЧМ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Челси» — «Лос-Анджелес».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.80.

«Челси» стартует на Клубном чемпионате мира игрой с «Лос-Анджелесом». Два медийных знаменитых клуба. Но само собой, уровень «синих» все-таки сильно выше. Им может быть сложно из-за времени проведения турнира. Но все равно тут отдаю предпочтение команде Марески.

«Челси» отличный сезон провел, если учитывать все вводные данные. Команду год назад возглавил Мареска — тренер без опыта работы в топовых командах. И у экс-наставника «Лестера», в общем-то, все получилось. В АПЛ команда почти весь сезон боролась за попадание в Лигу чемпионов, что ей и удалось сделать, финишировала она в топ-5. «Челси» принимал участие в Лиге конференций, где изначально являлся главным фаворитом. Клуб подтвердил этот статус, уверенно дошел до финала и обыграл там «Бетис».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лос-Анджелес» изначально не должен был участвовать в Клубном ЧМ. Однако в марте 2025 года стало известно, что мексиканский клуб «Леон» не может сыграть на турнире, так как у него одинаковый спонсор вместе с «Пачукой». После этого ФИФА провела дополнительную квалификацию на последнее, 32-е место на клубный мундиаль. В этом стыковом матче «Лос-Анджелес» и одолел «Америку».

К турниру американский клуб подходит на длинной серии без проигрышей, которая длится с середины апреля. Правда, за этот период коллектив намного чаще играл вничью, чем выигрывал. В таблице Западной конференции он сейчас не борется за лидерство, но все равно идет в топ-7, располагается на пятой строчке. В прошлом же розыгрыше МЛС «ЛА» смог дойти до четвертьфинала плей-офф, где был остановлен «Сиэтлом Саундерс» (1:2).

«Лос-Анджелес» имеет определенный уровень. В МЛС он уже доказал свой класс, за него играют много сильных игроков, Льорис на воротах, Жиру все еще активен. Но «Челси», как по мне, все равно, конечно, на голову выше. Это сильный европейский коллектив, который провел отличный прошлый сезон. Сейчас он явно будет бороться за выход в плей-офф с первой строчки», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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