«Челси» — «Лос-Анджелес»: прогноз Александра Елагина на игру КЧМ в Атланте

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на игру КЧМ «Челси» — «Лос-Анджелес».

Ставка: обе забьют за 1.87.

«16 июня на клубном чемпионате мира в борьбу вступят участники группы D: в Атланте (штат Джорджия) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» встретятся английский «Челси» и американский «Лос-Анджелес», представляющий МЛС. Две другие команды, входящие в эту группу (бразильский «Фламенго» и тунисский «Эсперанс»), сыграют на следующий день.

Интересно, что первым соперником «Челси» должен быть не «Лос-Анджелес», а мексиканский «Леон», но ФИФА исключила его из турнира, так как нельзя участвовать клубам, принадлежащим одному хозяину, а мексиканские «Леон» и «Пачука» это правило нарушили: ими владеет одно юридическое лицо — Grupo Pachuca. Участие «Пачуки» было признано приоритетным, как первого клуба, приобретённого этой организацией. Поэтому после исключения «Леона» ФИФА 1 июня провела стыковой матч между «Лос-Анджелесом» и мексиканской «Америкой» (первое место в рейтинге КОНКАКАФ). «Лос-Анджелес» выиграл 2:1 и попал в группу D.

Для «Челси» игровое лето 2025 года уже третье в Атланте, но на этот раз это будет соревновательный турнир, а не предсезонное турне. «Синие» уже выходили на поле этого же стадиона во время предсезонных туров по США в 2023-м (ничья с «Ньюкаслом» 1:1) и 2024-м (победа над «Америкой» 3:0), так что «Челси» пока не потерпел ни одного поражения в Атланте. В преддверии КЧМ «Челси» потратил более 110 миллионов фунтов стерлингов на приобретение новых футболистов в трансферное окно, специально открытое ФИФА для клубов–участников. Так, вместе с недавними победителями Лиги конференций УЕФА на турнир едут нападающий Лиам Делап (22 года), перешедший из «Ипсвича», португальский полузащитник Дариу Эсугу (20 лет) из лиссабонского «Спортинга» и центральный защитник француз Мамаду Сарр (19 лет) из «Страсбурга».

«Лос-Анджелес» по сравнению с «Челси» — новичок в мировом футболе. Возник в 2014 году, вступил в МЛС в 2018-м. После него в МЛС попали только семь новых команд, среди которых и «Интер Майами» с Лео Месси. Однако «Лос-Анджелес» сразу заявил о себе как о грозной силе, выиграв Кубок МЛС в 2020 году. Тогда же дошёл до финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ, но в решающем матче проиграл мексиканскому «Тигресу» 1:2. В 2023 году LAFC повторил свой лигочемпионский путь и вновь уступил в финале мексиканцам, на сей раз «Леону» 0:1.

В нынешнем сезоне (сезон в МЛС проходит по системе «весна—осень») «Лос-Анджелес» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, а в общем зачёте идёт на 13-м месте. Сегодня в составе LAFC блистают такие всемирно известные футболисты, как чемпионы миры французы вратарь Уго Льорис, 12 лет выступавший за «Тоттенхэм Хотспур», и форвард Оливье Жиру (38 лет), который играл за «Челси» три сезона и вместе с «синими» стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии.

Команды мастеровые, так что ставим на голы», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».