«Бока Хуниорс» — «Бенфика»: ставка Дмитрия Градиленко на матч КЧМ 17 июня

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Бока Хуниорс» — «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» и ТМ 4.5 за 2.00.

«Бока Хуниорс» — «Бенфика», клубный чемпионат мира, второй матч в группе С, где ещё есть «Бавария» и клуб из Новой Зеландии. Считаю, что это самая предсказуемая группа для прогноза «кто выйдет в плей-офф», конечно же, «Бавария» с первого места и «Бенфика» — со второго.

Португальцы вели отчаянную борьбу со «Спортингом» и в чемпионате, и в Кубке. И всё решилось в последних двух турах, если говорить про чемпионат. Дома не смогли обыграть «Спортинг», а потом на выезде снова ничья с «Брагой». И вот так был проигран чемпионат.

А финал Кубка был проигран в дополнительное время (в основное время был счёт 1:1). А в Лиге чемпионов не повезло со жребием — в 1/8 финала попалась великая «Барса», и, естественно, тоже были поражение и вылет. И в этом турнире выиграть трофей будет невозможно. Но в плей-офф португальцы зайдут. Ведь «Бока» в данный момент соперник «по зубам».

Два прогноза на рассмотрение. Первый — победа «Бенфики» за 1.70. Второе, ну а если кто-то хочет увидеть коэффициент чуть выше, то можно рассмотреть победу «Бенфики» и общий тотал меньше 4.5 за 2.00. Я за вариант 2», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».