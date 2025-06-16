Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бока Хуниорс» — «Бенфика»: ставка Дмитрия Градиленко на матч КЧМ 17 июня

«Бока Хуниорс» — «Бенфика»: ставка Дмитрия Градиленко на матч КЧМ 17 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Бока Хуниорс» — «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» и ТМ 4.5 за 2.00.

«Бока Хуниорс» — «Бенфика», клубный чемпионат мира, второй матч в группе С, где ещё есть «Бавария» и клуб из Новой Зеландии. Считаю, что это самая предсказуемая группа для прогноза «кто выйдет в плей-офф», конечно же, «Бавария» с первого места и «Бенфика» — со второго.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 01:00 МСК
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Португальцы вели отчаянную борьбу со «Спортингом» и в чемпионате, и в Кубке. И всё решилось в последних двух турах, если говорить про чемпионат. Дома не смогли обыграть «Спортинг», а потом на выезде снова ничья с «Брагой». И вот так был проигран чемпионат.

А финал Кубка был проигран в дополнительное время (в основное время был счёт 1:1). А в Лиге чемпионов не повезло со жребием — в 1/8 финала попалась великая «Барса», и, естественно, тоже были поражение и вылет. И в этом турнире выиграть трофей будет невозможно. Но в плей-офф португальцы зайдут. Ведь «Бока» в данный момент соперник «по зубам».

Два прогноза на рассмотрение. Первый — победа «Бенфики» за 1.70. Второе, ну а если кто-то хочет увидеть коэффициент чуть выше, то можно рассмотреть победу «Бенфики» и общий тотал меньше 4.5 за 2.00. Я за вариант 2», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Бока Хуниорс» — «Бенфика». Кавани и Ди Мария забудут о дружбе
«Бока Хуниорс» — «Бенфика». Кавани и Ди Мария забудут о дружбе
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android