«Бока Хуниорс» — «Бенфика»: ставка Александра Мостового на встречу группового этапа КЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Клубного чемпионата мира «Бока Хуниорс» — «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» 2:1 за 7.60.

«Бока Хуниорс» и «Бенфика» сыграют друг с другом в 1-м туре Клубного чемпионата мира. Не такая простая пара для прогноза, в группе они не являются главными фаворитами, но за вторую строчку явно будут бороться. Я тут жду равного футбола, вряд ли один из клубов выиграет с большим преимуществом, тем более что турнир проходит в новом формате.

«Бока Хуниорс» — один из самых знаменитых клубов Аргентины, в котором играло множество легенд. Но попал на Клубный ЧМ он отнюдь не из-за успехов в Кубке Либертадорес за последние четыре сезона — там доминировали бразильцы. Просто достались Аргентине два места по квоте, из-за высокого рейтинга КОНМЕБОЛ «Бока» прошла на турнир.

Команда два года неудачно выступает в Кубке Либертадорес. В этом сезоне ещё на стадии квалификации она уступила «Альянс Лиме» (0:1 и 2:2), не попала в групповой этап. В чемпионате Аргентины тоже дела идут не лучшим образом. Так что сейчас Клубный чемпионат мира — последний шанс для «Боки» спасти этот сезон.

«Бенфика» — известный в Европе, да и не только там, клуб. Она обычно не ставит перед собой больших задач в Европе. Главная цель «орлов» — продать молодых талантов. Селекция, поиск футболистов — просто отличные. Но международных успехов нет особо у коллектива, иногда он доходит далеко в плей-офф в еврокубках, но не более того.

В Португалии «Бенфика» традиционно сражается с «Порту» и со «Спортингом». В этом сезоне они в основном с лиссабонцами конкурировали. Начался сезон для «орлов» с увольнения главного тренера, пришёл Бруну Лаже, который наладил результаты коллектива. В итоге победила «Бенфика» в Кубке португальской лиги, в финале обыграла как раз «Спортинг». Но ему же уже в конце сезона уступил клуб два других трофея — Кубок Португалии и сам чемпионат.

Эти два клуба могут быть «теневыми фаворитами» группы. «Бавария» всё-таки может оступиться, этот ЧМ проходит впервые в таком формате. Здесь и сейчас надо выигрывать соперникам, тогда будет шанс на финиш в топ-2. Обе команды обладают сильными игроками, лидерами. У «Бенфики» есть Павлидис, у «Боки» — ветеран Кавани. Так что очное противостояние будет ярким.

Я тут поставлю на «Бенфику», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».