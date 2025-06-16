«Бока Хуниорс» — «Бенфика»: ставка Романа Павлюченко на встречу КЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Бока Хуниорс» — «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» за 1.76.

«Матч 1-го тура в группе C — аргентинский «Бока Хуниорс» и португальская «Бенфика». Два статусных соперника, интересная встреча. Но, наверное, всё-таки отдам предпочтение «орлам», пусть и легко им явно не будет.

«Бока Хуниорс» — известный аргентинский клуб, у которого в составе сильные и крепкие футболисты. На клубный ЧМ он попал, показав хорошие результаты в рейтинге КОНМЕБОЛ за последние четыре года. Через Кубок Либертадорес на турнир отобрались только бразильские коллективы.

Регулярный розыгрыш чемпионата Аргентины завершился в начале мая. В нём «Бока» последние туры неудачно провела, потеряв очки с «Ривер Плейт» (1:2) и с «Тигре» (1:1). В итоге в Группе А команда финишировала второй, только по дополнительным параметрам уступив «Аргентинос Хуниорс». Далее коллектив прошёл в плей-офф Апертуры, сперва обыграл «Ланус» там (1:0), но затем был выбит «Индепендьенте» (0:1). А в квалификации Кубка Либертадорес «Бока» не справилась с клубом «Альянса Лима» (0:1 и 2:2).

«Бенфика» тоже не лучшим образом провела последние матчи на финише европейского сезона. Клуб дважды встречался со своим принципиальным соперником — «Спортингом». Сперва они поделили очки в чемпионате (1:1), в результате лиссабонцы финишировали в турнире первыми, опередив «орлов» на два очка. Затем они сыграли в финале Кубка Португалии, где «Бенфика» снова потерпела поражение.

Примечательно, что на Клубном ЧМ она представляет Португалию не со «Спортингом», а с «Порту». Всё из-за рейтинга УЕФА за последние четыре года. Если брать другие турниры, то «Бенфика» участвовала в Лиге чемпионов в этом футбольном году, вышла в плей-офф, но уже в 1/8 финала ожидаемо вылетела от «Барселоны» (1:3 и 0:1).

Группа у них довольно сложная. С «Окленд Сити» все, вероятно, наберут по три очка. А вот с «Баварией» уже будет трудно. Да, скорее всего, два европейских коллектива финишируют в топ-2. Но и «Боку Хуниорс» так легко со счетов нельзя списывать. Впрочем, в этой паре я всё-таки отдам предпочтение португальцам. Аргентинский клуб не слишком хорошо выглядел в последних матчах», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».