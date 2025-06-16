«Фламенго» — «Эсперанс»: ставки и коэффициенты на матч клубного чемпионата мира

17 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Фламенго» и «Эсперанс». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом бразильский клуб. Поставить на победу «Фламенго» можно с коэффициентом 1.35. Шансы «Эсперанса» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу бразильцев за 6.50.

«Фламенго» выглядит достаточно крепкой командой, которой по силам выйти в плей-офф клубного ЧМ — 2025. Один сюрприз для соперников «Фламенго» уже подготовил. Незадолго до старта клубного ЧМ объявил о подписании контракта с Жоржиньо. Бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси», победитель Евро-2020 со сборной Италии успеет поделиться опытом. Это может изменить расклад сил в группе, в которой главным фаворитом идёт как раз «Челси».

«Эсперанс» — аутсайдер группы D. Ничем особенным команда не отличается, а в её составе находятся в основном местные игроки, у которых отсутствует опыт серьёзных международных матчей. К клубному чемпионату мира — 2025 кроваво-золотые подходят после победы в Кубке Туниса и чемпионства.