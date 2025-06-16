«Бока Хуниорс» — «Бенфика»: ставки и коэффициенты на игру группы С КЧМ

17 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бока Хуниорс» и «Бенфика». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 1:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом португальский клуб. Поставить на победу «Бенфики» можно с коэффициентом 1.72. Шансы «Бока Хуниорс» оценили в 4.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу португальцев за 7.00.

Последние два года игра «Бока Хуниорс» не впечатляет, однако может помочь огромная поддержка болельщиков, которые последуют тысячами за своей командой. У коллектива есть характер и опытный Эдинсон Кавани.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии игроки «Бенфики» были близки к чемпионству, однако не смогли догнать «Спортинг». В итоге заняли второе место с отставанием от победителя в два очка. Также команда уступила в финале Кубка Португалии.