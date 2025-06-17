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«Флорида» — «Эдмонтон»: стал известен фаворит шестого матча

«Флорида» — «Эдмонтон»: стал известен фаворит шестого матча
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В среду, 18 июня, на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз (США) состоится шестой матч «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

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«Флорида» ведёт в серии со счётом 3-2.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Пола Мориса. Сделать ставку на победу «Флориды Пантерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 46% вероятности.

Победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 3.05 — около 32% вероятности. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.60.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в шестом матче серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.64.

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