«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз на шестую игру

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на шестую встречу финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон».

Ставка: «Флорида» забьёт первой и победит за 2.60.

Благодаря последней победе американская команда вышла вперёд в серии: после пяти встреч счёт 3-2 в её пользу. Фактически до триумфа остаётся выиграть ещё один раз. И, к радости американских фанатов, шестая встреча состоится во Флориде. То есть «Флорида Пантерз» получит поддержку трибун и мотивацию. Всё-таки поднимать кубок над головой приятнее дома.

Разумеется, говорить гоп пока рано. «Эдмонтон» уже не раз показывал своё умение собираться в нужный момент и делать местами невозможное. Однако «Флорида» выглядит более солидно. Работают все звенья, приходит результат. Вы только подумайте — в четырёх из пяти встреч данной серии счёт открывали «пантеры». Поэтому наш прогноз будет таким: хозяева забьют первыми и выиграют.