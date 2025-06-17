«Флуминенсе» — «Боруссия» Д: определён фаворит матча КЧМ

17 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Флуминенсе» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами дортмундцев. Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 61% вероятности.

Шансы «Флуминенсе» оценили в 5.60 (17%). Ничья идёт с коэффициентом 4.50 (22%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Гол в каждом тайме идёт за 1.67.