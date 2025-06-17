«Монтеррей» — «Интер»: стал известен самый вероятный счёт

18 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют мексиканский «Монтеррей» и итальянский «Интер». Встреча состоится на стадионе «Роуз Боул». Начало — в 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами миланцев. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.55.

Шансы «Монтеррея» оценили в 5.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу миланцев за 7.50. Победа «Интера» 2:1 идёт за 8.50, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 9.40.