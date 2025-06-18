Названы шансы «Манчестер Сити» начать с победы клубный чемпионат мира

18 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Манчестер Сити» и «Видад». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами английский клуб. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.08, что составляет примерно 89% вероятности.

Шансы «Видада» оценили в 28.00 (3%). Ничья идёт с коэффициентом 12.00 (8%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.05. Гол в каждом тайме доступен за 1.47.