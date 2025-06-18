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«Ман Сити» — «Видад»: стал известен самый вероятный счёт

«Ман Сити» — «Видад»: стал известен самый вероятный счёт
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18 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Манчестер Сити» и «Видад». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом английский клуб. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.07.

Шансы «Видада» оценили в 28.00. Ничья идёт с коэффициентом 12.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.05.

Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу «Сити» за 5.50. Победа «горожан» 4:0 доступна за 6.50, на точный счёт 5:0 выставлен коэффициент 7.80.

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