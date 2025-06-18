«Манчестер Сити» — «Видад»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру КЧМ «Манчестер Сити» — «Видад».

Ставка: победа «Ман Сити» + тотал больше 3.5 гола за 1.95.

В первом матче группового этапа «Сити» ждёт встреча с аутсайдером группы G. «Видад» — многократный чемпион Марокко, а путёвку на клубный чемпионат мира получил благодаря победе в Лиге чемпионов КАФ в 2022 году. Правда, минувший сезон провёл не так удачно.

По итогам чемпионата Марокко команда из Касабланки заняла третье место. У неё разладилась игра в обороне. Часто приходилось отыгрываться, чтобы добыть хотя бы ничью. В конце мая «Видад» провёл два товарищеских матча — с «Севильей» и «Порту». Оба проиграл с одинаковым счётом 0:1. В целом не так плохо, ведь защитники свою работу выполнили хорошо.

Однако в официальной встрече с «Манчестер Сити» вряд ли удастся повторить этот результат. В атаке «горожане» выглядят устрашающе. Наш прогноз — их победа через тотал больше 3.5 мяча за 1.95.