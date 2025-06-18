«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: прогноз «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз автора «Чемпионата» Максима Ермакова на игру КЧМ «Реал» — «Аль-Хиляль».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.07.

В минувшем сезоне «Аль-Хиляль» не выиграл чемпионат страны, но стал его самой результативной командой, забив 95 мячей. Финишировал на второй строчке. Клуб является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов АФК, однако в минувшем розыгрыше проиграл в полуфинале «Аль-Ахли», который также представляет Саудовскую Аравию.

Задача Индзаги ясна — вернуть «Аль-Хилялю» трофеи в следующем сезоне. Будет интересно посмотреть, чего удалось добиться итальянскому специалисту в столь короткий срок. Успел ли он провести хотя бы пару тренировок и внести изменения — покажет встреча с «Реалом». Лучшей проверки на прочность и не придумаешь.

Предлагаем поставить на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча за 2.07. Саудовцы даже без такого опытного тренера смогли забить «сливочным» три гола, когда играли в финале КЧМ-2023. Теперь должно быть не хуже. Хаби Алонсо тоже потребуется время, чтобы адаптировать новых защитников. В общем, ждём много голов.