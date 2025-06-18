Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: прогноз «Чемпионата»

«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз автора «Чемпионата» Максима Ермакова на игру КЧМ «Реал» — «Аль-Хиляль».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.07.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Видад». Холанд проэкзаменует аутсайдера группы G
«Манчестер Сити» — «Видад». Холанд проэкзаменует аутсайдера группы G

В минувшем сезоне «Аль-Хиляль» не выиграл чемпионат страны, но стал его самой результативной командой, забив 95 мячей. Финишировал на второй строчке. Клуб является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов АФК, однако в минувшем розыгрыше проиграл в полуфинале «Аль-Ахли», который также представляет Саудовскую Аравию.

Задача Индзаги ясна — вернуть «Аль-Хилялю» трофеи в следующем сезоне. Будет интересно посмотреть, чего удалось добиться итальянскому специалисту в столь короткий срок. Успел ли он провести хотя бы пару тренировок и внести изменения — покажет встреча с «Реалом». Лучшей проверки на прочность и не придумаешь.

Предлагаем поставить на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча за 2.07. Саудовцы даже без такого опытного тренера смогли забить «сливочным» три гола, когда играли в финале КЧМ-2023. Теперь должно быть не хуже. Хаби Алонсо тоже потребуется время, чтобы адаптировать новых защитников. В общем, ждём много голов.

Материалы по теме
Безумный Вирц! Что ждёт игрока за € 150 млн в «Ливерпуле» — триумф или провал?
Безумный Вирц! Что ждёт игрока за € 150 млн в «Ливерпуле» — триумф или провал?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android