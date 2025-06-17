«Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Александра Мостового на матч КЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Боруссии» 2:1 за 7.20.

«Флуминенсе» и «Боруссия» Дортмунд встретятся в 1-м туре клубного чемпионата мира. Они оба явно рассчитывают на выход в плей-офф — в соперниках по квартету ещё есть «Ульсан» и «Мамелоди». Так что, вероятно, кто сейчас выиграет, тот и финиширует первым в таблице.

Казалось бы, «Боруссия» Дортмунд явно не является сейчас сильным представителем Европы. Однако попаданию на клубный ЧМ способствовали успехи в Лиге чемпионов за последние четыре года. У жёлто-чёрных есть уже один финал в активе, год назад не справились они с «Реалом».

Но вот на домашней арене уже два сезона подряд нет особых результатов у дортмундцев. Сейчас статус главного соперника «Баварии» имеет «Байер», с ним они и вели ожесточённую борьбу за чемпионство в Германии, в других турнирах встречались. «Боруссия» же в этом сезоне рисковала вообще в еврокубки не попасть, шла в середине таблицы долго. Но финальный отрезок подопечные Ковача выдали неплохой, вышли на серию побед и поднялись в топ-4, попав в ЛЧ по итогу.

А вот «Флуминенсе» стал одним из четырёх представителей Бразилии на этом мундиале, которые выигрывали Кубок Либертадорес. Команда сделала это в 2023 году. Этот сезон пока не так удачно у неё складывается. После 11 туров в бразильской лиге «Флуминенсе» идёт на шестом месте, потерь очков и побед у него почти равное количество было.

Но вот если рассматривать только последние матчи, которые проходили перед клубным ЧМ, то в них «трёхцветные Рио» уже выступали намного лучше, чем на старте сезона. Серия без проигрышей у подопечных Ренато Гаушо насчитывает шесть игр, только одна из которых завершалась ничьей.

Так что «Дортмунду» тут будет не так легко. У него ещё и официально завершился сезон почти месяц назад. Игроки «Флуминенсе» явно лучше подготовлены. Но уровень жёлто-чёрных всё же возьмёт своё, я считаю. Крупной их победы всё равно не жду», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».