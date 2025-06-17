«Флуминенсе» — «Боруссия» Д: ставка Романа Павлюченко на игру КЧМ 17 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.90.

«В 1-м туре клубного ЧМ пройдет матч «Флуминенсе» и «Боруссии» Дортмунд. Два сильных представителя своих стран. Я всё же отдаю предпочтение европейской команде, чей уровень выше, как я думаю.

В своём квартете это два явных претендента на финиш в топ-2. Не думаю, что «Ульсан» и «Мамелоди Сандаунс» навяжут им борьбу. Впрочем, всё может быть, особенно если учесть, что ЧМ проходит в новом формате и в непривычный для европейских клубов временной период.

«Флуминенсе» — один из нескольких самых знаменитых бразильских клубов. В 2023 году он добился важнейшего результата — выиграл Кубок Либертадорес. В финале команда встречалась с аргентинским «Бока Хуниорс». Ожесточённая была встреча, они доиграли до дополнительного времени. Кеннеди забил победный гол на 99-й минуте, ударив издалека с лёту. «Бока» ответить уже не смогла.

Примечательно, что после этого бразильцы дошли до финала клубного ЧМ того года, но уступили там «Манчестер Сити». В новый формат мундиаля клуб тоже попал, так как учитывались успехи команд за последние четыре года.

«Боруссия» же в особом представлении не нуждается, по крайне мере, для тех, кто интересуется европейским футболом. Второй лучший клуб Германии. Впрочем, его пик в последний раз был пару лет назад. Сперва едва команда из Дортмунда не выиграла чемпионат, прервав гегемонию «Баварии», в следующем сезоне до финала ЛЧ дошла, но уступила там «Реалу». Это всё равно позволило «жёлто-чёрным» получить вторую квоту от Германии для участия на клубном ЧМ.

Прошедший же сезон был в определённой степени кризисным для «Боруссии». Большую часть футбольного года неудачно она выступала, по крайне мере, в домашних турнирах. В Бундеслиге дортмундцы долго шли за пределами еврокубковой зоны, прошла смена тренера. В последние же месяцы всё улучшилось, «Боруссия» начала чаще выигрывать и успела занять место в топ-4.

«Флуминенсе» в целом тоже не лучший свой сезон явно проводит. В чемпионате он уже много очков потерял, из-за чего сейчас отстаёт от лидеров. Но в последний месяц коллектив улучшил свои результаты, вышел на серию побед, удачно завершил групповой этап Кубка Либертадорес.

Я жду тут борьбы. «Флуминенсе» имеет высокий статус и уровень. Легко «Боруссии» не будет, но она всё-таки должна выигрывать», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».