«Флуминенсе» — «Боруссия»: прогноз Семёна Зигаева на игру группы F КЧМ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Флуминенсе» — «Боруссия».

Ставка: ТБ 3 за 2.12.

«Флуминенсе» в 2023-м выиграл Кубок Либертадорес, год спустя прибавил к нему континентальный Суперкубок, называемый Рекопой. Но при этом прошлый чемпионат страны «Флуминенсе» провалил, команда финишировала за пределами первой десятки и с огромным отставанием от триумфатора «Ботафого». Сейчас «Флу» после 11 проведённых матчей на шестой строчке, при этом до лидера всего четыре очка, что не выглядит катастрофой.

Сезон «Боруссии» из Дортмунда можно поделить на две части. Первая — под руководством Нури Шахина, вторая — при Нико Коваче. До прихода хорвата немцы неплохо смотрелись в Лиге чемпионов, но мало кто верил в повторение выхода во второй финал подряд, вылетела «Боруссия» уже с хорватом, но успели пройти в плей-офф до 1/4 финала. В Бундеслиге Дортмунд был ниже 10-го места, но в конце совершил рывок из семи побед и ничьей с «Баварией» и в последнем туре ворвался в четвёрку, получив путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Бразильцы в семи последних матчах лишь раз забили меньше двух мячей, немцы за такой же отчётный период в каждом из матчей забивали минимум по два мяча своим соперникам. При этом не сказать, что и у «Флуминенсе», и у «Боруссии» обороны далеки от идеала, поэтому давайте выберем вариант ТБ 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».