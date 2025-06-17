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«Флуминенсе» — «Боруссия»: прогноз Семёна Зигаева на игру группы F КЧМ

«Флуминенсе» — «Боруссия»: прогноз Семёна Зигаева на игру группы F КЧМ
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Флуминенсе» — «Боруссия».

Ставка: ТБ 3 за 2.12.

«Флуминенсе» в 2023-м выиграл Кубок Либертадорес, год спустя прибавил к нему континентальный Суперкубок, называемый Рекопой. Но при этом прошлый чемпионат страны «Флуминенсе» провалил, команда финишировала за пределами первой десятки и с огромным отставанием от триумфатора «Ботафого». Сейчас «Флу» после 11 проведённых матчей на шестой строчке, при этом до лидера всего четыре очка, что не выглядит катастрофой.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 19:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сезон «Боруссии» из Дортмунда можно поделить на две части. Первая — под руководством Нури Шахина, вторая — при Нико Коваче. До прихода хорвата немцы неплохо смотрелись в Лиге чемпионов, но мало кто верил в повторение выхода во второй финал подряд, вылетела «Боруссия» уже с хорватом, но успели пройти в плей-офф до 1/4 финала. В Бундеслиге Дортмунд был ниже 10-го места, но в конце совершил рывок из семи побед и ничьей с «Баварией» и в последнем туре ворвался в четвёрку, получив путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Бразильцы в семи последних матчах лишь раз забили меньше двух мячей, немцы за такой же отчётный период в каждом из матчей забивали минимум по два мяча своим соперникам. При этом не сказать, что и у «Флуминенсе», и у «Боруссии» обороны далеки от идеала, поэтому давайте выберем вариант ТБ 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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