«Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Павла Яковлева на матч группового этапа КЧМ

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч КЧМ «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: индивидуальный тотал больше 3.5 углового «Флуминенсе» за 1.77.

«Флуминенсе» достаточно неплохо идёт сейчас в национальном чемпионате. Да, занимает шестую строчку, но всего лишь на четыре очка отстаёт от лидера, и команда уже шесть игр не проигрывает. То есть бразильцы находятся в потрясающей форме, и, конечно же, для них этот матч будет очень важный. С точки зрения того, что это такая лакмусовая бумажка, да, показать себя, показать во всей красе, как говорится, для европейского рынка. И не секрет, что большинство футболистов из Бразилии хотят играть в топовых командах мира, в частности в европейских странах.

Что касается Дортмунда, команда достаточно успешно завершила сезон, попала в зону Лиги чемпионов. В принципе, «шмели» конец сезона провели очень достойно, очень результативно. Думаю, и сейчас будет результативный матч, не сомневаюсь, что будут голы. И бразильцы, и немцы умеют забивать.

Но хотелось бы всё-таки обратить внимание на такую ставку, как индивидуальный тотал больше 3.5 углового от «Флуминенсе» с коэффициентом 1.77. Думаю, что ребята из Бразилии захотят показать себя, захотят показать всю свою атакующую мощь, постараются выиграть эту игру и, конечно же, попытаются как можно больше моментов создать у ворот «Боруссии». Поэтому выбор сделал на такую именно ставку», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».