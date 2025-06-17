«Монтеррей» — «Интер»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 1-го тура КЧМ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Монтеррей» — «Интер».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Монтеррей» – «Интер», матч группы Е, где ещё играют аргентинский «Ривер Плейт» и японский клуб «Урава». И сразу хочется сказать о том, что за второе место в группе будет борьба между тремя клубами, всё же итальянцы по составу сильнее всех. И выход в плей-офф с первого места — это уже дело решённое.

Но в первом матче игрокам «Интера» будет нелегко. Футбольный клуб «Монтеррей» — команда опытная, молодых игроков практически нет, и в ней играет Серхио Рамос. Но будет ли он играть с первых минут в клубном чемпионате мира в 1-м туре – неизвестно. Причина: травма, из-за которой он пропустил последние четыре тура чемпионата.

К прогнозу. У меня нет 100% уверенности в победе «Интера», хотя вы можете этот прогноз рассмотреть. Поэтому я выбираю забитые мячи, обе команды забьют в матче за 1.76 — это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».