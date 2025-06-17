«Монтеррей» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч группы Е клубного ЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Клубного чемпионата мира «Монтеррей» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» 2:1 за 7.00.

«Интер» стартует в Клубном чемпионате мира. Команда из Милана сыграет с мексиканским «Монтерреем». Тяжело явно будет представителю Серии А. Он в Европе одним из последних провёл заключительный официальный матч в прошлом сезоне — финал Лиги чемпионов. Но всё равно не могу представить тут победу номинальных хозяев поля.

«Интер» провёл очень сильный сезон. При этом успешным его нельзя назвать, ведь клуб ничего не выиграл. Дважды в Кубке и в Суперкубке Италии его останавливал «Милан», в Серии А в равной борьбе уступил «Наполи». Но главное — миланцы дошли до финала Лиги чемпионов. В плей-офф они выбили очень сильных оппонентов — «Барселону» и «Баварию», но в финале были деклассированы «ПСЖ» (0:5).

Так что «привкус» от выступлений у «Интера» явно не самый лучший. Это ещё и довольно взрослая команда, если брать средний возраст, уже много ветеранов. Плюс сменился тренер у клуба — Индзаги уехал зарабатывать в Саудовскую Аравию. Сейчас миланцев возглавляет Кристиан Киву, не имеющий опыта работы в больших топ-клубах. Этот ЧМ будет для него тренировочным турниром, подготовительным перед стартом сезона.

«Монтеррей» является сильным представителем Мексики. На клубный мундиаль он попал, выиграв Лигу чемпионов КОНКАКАФ в 2021 году. Правда, в последнем розыгрыше мексиканской лиги удалось в плей-офф дойти только до четвертьфинала, там он был выбит Толукой (3:2 и 1:2). Регулярный чемпионат «Монтеррей» завершил за пределами топ-6, играл стыковые матчи.

В Лиге чемпионов КОНКАКАФ в этом сезоне мексиканцам тоже далеко не удалось пройти. Они вышли в плей-офф, но там уже в 1/8 финала вылетели — от «Ванкувера» (1:1 и 2:2). Так что последние результаты «Монтеррея» не внушают доверия. «Интер» явно сильнее, он обязан обыгрывать такого оппонента», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».