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«Монтеррей» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч группы Е клубного ЧМ

«Монтеррей» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч группы Е клубного ЧМ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Клубного чемпионата мира «Монтеррей» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» 2:1 за 7.00.

«Интер» стартует в Клубном чемпионате мира. Команда из Милана сыграет с мексиканским «Монтерреем». Тяжело явно будет представителю Серии А. Он в Европе одним из последних провёл заключительный официальный матч в прошлом сезоне — финал Лиги чемпионов. Но всё равно не могу представить тут победу номинальных хозяев поля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» провёл очень сильный сезон. При этом успешным его нельзя назвать, ведь клуб ничего не выиграл. Дважды в Кубке и в Суперкубке Италии его останавливал «Милан», в Серии А в равной борьбе уступил «Наполи». Но главное — миланцы дошли до финала Лиги чемпионов. В плей-офф они выбили очень сильных оппонентов — «Барселону» и «Баварию», но в финале были деклассированы «ПСЖ» (0:5).

Так что «привкус» от выступлений у «Интера» явно не самый лучший. Это ещё и довольно взрослая команда, если брать средний возраст, уже много ветеранов. Плюс сменился тренер у клуба — Индзаги уехал зарабатывать в Саудовскую Аравию. Сейчас миланцев возглавляет Кристиан Киву, не имеющий опыта работы в больших топ-клубах. Этот ЧМ будет для него тренировочным турниром, подготовительным перед стартом сезона.

«Монтеррей» является сильным представителем Мексики. На клубный мундиаль он попал, выиграв Лигу чемпионов КОНКАКАФ в 2021 году. Правда, в последнем розыгрыше мексиканской лиги удалось в плей-офф дойти только до четвертьфинала, там он был выбит Толукой (3:2 и 1:2). Регулярный чемпионат «Монтеррей» завершил за пределами топ-6, играл стыковые матчи.

В Лиге чемпионов КОНКАКАФ в этом сезоне мексиканцам тоже далеко не удалось пройти. Они вышли в плей-офф, но там уже в 1/8 финала вылетели — от «Ванкувера» (1:1 и 2:2). Так что последние результаты «Монтеррея» не внушают доверия. «Интер» явно сильнее, он обязан обыгрывать такого оппонента», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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