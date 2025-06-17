«Монтеррей» — «Интер»: ставка Романа Павлюченко на игру КЧМ в Пасадене

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Монтеррей» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.95.

«Монтеррей» сыграет против «Интера» в 1-м туре клубного мундиаля. Тут, само собой, интриги нет. Миланцы должны выигрывать группу, что уж говорить про эту встречу.

«Монтеррей» — яркий представитель этого клубного ЧМ, одна из двух команд из Мексики. Получила путёвку благодаря победе в Лиге чемпионов КОНКАКАФ в 2021 году. Также она уже дважды выигрывала бронзу клубного мундиаля, в 2012 и 2019 годах. В общем, высокий статус имеют «полосатые».

Я бы выделил две главные фигуры «Монтеррея». Первая — конечно, Серхио Рамос. Про него немного забыли в Европе, но сейчас он получил возможность напомнить о себе на мировой арене. Испанец всё ещё в хорошей форме, несмотря на возраст, играет одну из ключевых ролей в коллективе, забивает. Другая фигура — новый тренер Доменек Торрен, пришедший в мае. Его главный факт в резюме — работа с Пепом Гвардиолой на протяжении долгих лет. Так что в тактическом плане у «Монтеррея» теперь есть преимущество перед многими другими оппонентами.

У «Интера» тоже произошли изменения на тренерском мостике. Симоне Индзаги покинул клуб, переехал в Саудовскую Аравию. Многие обвиняли его в неудачах команды, в том, что миланцы ничего не выиграли. Наверное, это слишком негативный взгляд на выступления «Интера». Ведь он претендовал сразу на все трофеи в этом сезоне. Главное — путь в Лиге чемпионов, остросюжетный полуфинал против «Барселоны», тяжёлые противостояния с «Баварией» в четвертьфинале. Этими матчами «Интер» уже заслужил уважения, пусть и провалил он финал с «ПСЖ».

В Италии тоже пошумел коллектив из Милана, едва не выиграл скудетто, вровень они шли с «Наполи» очень долго, всё решалось в заключительных турах. Теперь же возглавил «Интер» Кристиан Киву, почти никому особо не известный. Посмотрим, в футболе может произойти всё что угодно. Но думаю, с новым тренером «Монтеррея» он не сравнится пока что.

Впрочем, уровень «Интера», его игроков всё равно очень высокий, один из самых высоких в Европе, если судить по прошедшей Лиге чемпионов. Думаю, неудачи миланцев в этом сезоне только сильнее его мотивируют, трофей клубного ЧМ сгладит плохое впечатление», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».