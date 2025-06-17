«Флорида» — «Эдмонтон»: ставки и коэффициенты на шестой матч финала Кубка Стэнли

В среду, 18 июня, на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз состоится шестой матч финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Флориды Пантерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности. Победа «Эдмонтон Ойлерз» по итогам трёх периодов оценивается в 3.00 — около 33% вероятности.

Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.60. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в шестом матче серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.64.