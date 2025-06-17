«Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс»: ставки и коэффициенты на матч клубного ЧМ

17 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Ривер Плейт» и «Урава Ред Даймондс». Встреча состоится на стадионе «Люмен Филд». Начало — в 22:00 мск. Известный аргентинский клуб должен проявить себя во всей красе в игре с аутсайдером группы Е.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом аргентинский клуб. Поставить на победу «Ривер Плейт» можно с коэффициентом 1.55. Шансы японского «Урава Ред Даймондс» оценили в 6.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу аргентинского клуба за 6.50.