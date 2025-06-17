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«Флуминенсе» — «Боруссия»: ставки и прогнозы на матч клубного чемпионата мира 17 июня

«Флуминенсе» — «Боруссия»: ставки и прогнозы на матч клубного чемпионата мира 17 июня
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17 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Флуминенсе» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 19:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 19:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами дортмундцев. Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.53. Шансы «Флуминенсе» оценили в 5.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу дортмундцев за 7.50.

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