Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Ювентуса» победить на старте КЧМ

Стали известны шансы «Ювентуса» победить на старте КЧМ
Комментарии

Клубный чемпионат мира — 2025 в США благополучно стартовал. 1-й тур группового этапа в самом разгаре, и пришла очередь представителей группы G.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Видад». Холанд проэкзаменует аутсайдера группы G
«Манчестер Сити» — «Видад». Холанд проэкзаменует аутсайдера группы G

В четверг, 19 июня, на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне состоится матч «Аль-Айн» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают предпочтение европейскому гранду. Сделать ставку на победу итальянского «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.27, что приблизительно составляет 78% вероятности.

Победа «Аль-Айна» из ОАЭ оценивается в 11.0, в то время как на ничью можно поставить за 6.30.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

Материалы по теме
Ну и?! Чего ждать от прихода Карпина в «Динамо»
Ну и?! Чего ждать от прихода Карпина в «Динамо»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android