«Аль-Айн» — «Ювентус»: определён самый вероятный счёт матча

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Клубный чемпионат мира — 2025 в США благополучно стартовал. 1-й тур группового этапа в самом разгаре. В четверг, 19 июня, на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне состоится матч «Аль-Айн» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Сделать ставку на победу итальянского «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.27, что приблизительно составляет 78% вероятности.

Победа «Аль-Айна» из ОАЭ оценивается в 11.0, в то время как на ничью можно поставить за 6.30.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

⁸Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу итальянского клуба (6.00). Победа «Ювентуса» 1:0 доступна за 7.40, на 3:0 в пользу туринцев дают 8.70.