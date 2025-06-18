Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Аль-Айн» — «Ювентус»: определён самый вероятный счёт матча

«Аль-Айн» — «Ювентус»: определён самый вероятный счёт матча
Аудио-версия:
Комментарии

Клубный чемпионат мира — 2025 в США благополучно стартовал. 1-й тур группового этапа в самом разгаре. В четверг, 19 июня, на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне состоится матч «Аль-Айн» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Видад». Холанд проэкзаменует аутсайдера группы G
«Манчестер Сити» — «Видад». Холанд проэкзаменует аутсайдера группы G

Сделать ставку на победу итальянского «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.27, что приблизительно составляет 78% вероятности.

Победа «Аль-Айна» из ОАЭ оценивается в 11.0, в то время как на ничью можно поставить за 6.30.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

⁸Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу итальянского клуба (6.00). Победа «Ювентуса» 1:0 доступна за 7.40, на 3:0 в пользу туринцев дают 8.70.

Материалы по теме
Ну и?! Чего ждать от прихода Карпина в «Динамо»
Ну и?! Чего ждать от прихода Карпина в «Динамо»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android