«Аль-Айн» — «Ювентус»: прогноз на матч клубного чемпионата мира

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру КЧМ «Аль-Айн» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют + победа «Ювентуса» за 3.10.

У клуба из ОАЭ шансов мало. Во-первых, потому что есть вопросы к результатам, форме и тонусу. Из 13 встреч при Ивиче в разных турнирах было выиграно меньше половины, хотя уровень сопротивления значительно ниже, нежели на клубном чемпионате мира. А последний свой матч клуб провёл 23 мая.

Во-вторых, разница в классе существенная. Футболисты «Ювентуса», конечно, в последний раз официальные встречи проводили тоже около месяца назад. Однако с приходом Игора Тудора клуб выглядит бодрее. Сумел всё же забраться в зону Лиги чемпионов по итогам чемпионата Италии, хотя конкуренция была серьёзная.

Недавно с хорватским специалистом продлили контракт, и он заявил, что приехал на клубный чемпионат мира в США не просто ради участия. В группе G есть также английский «Манчестер Сити». Для того чтобы точно выйти в плей-офф и не оглядываться на результат с «горожанами», туринскому клубу предстоит выиграть оба матча с аутсайдерами — «Аль-Айном» и «Видадом».

«Ювентус» только готовится к громким трансферам, однако у него в составе уже есть перспективные футболисты. Например, Кенан Йылдыз, с которым хотят продлить контракт. Или Рандаль Коло Муани, ставший одним из лучших бомбардиров команды после аренды из «ПСЖ». С атакой у «старой синьоры» проблем нет, а вот оборону надёжной назвать трудно. С учётом того, что «Аль-Айн» регулярно забивает даже в азиатской Лиге чемпионов, логично ждать от него голов и теперь. И всё же в успехе туринцев сомнений нет.