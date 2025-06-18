«Пачука» — «Зальцбург»: прогноз на матч клубного чемпионата мира

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру «Пачука» — «Зальцбург».

Ставка: «Зальцбург» победит + тотал больше 1.5 мяча за 3.05.

«Пачука» провела неудачный сезон. После слабого выступления в регулярном чемпионате проиграла в четвертьфинале плей-офф «Америке» (0:0 и 0:2). Поэтому у «Зальцбурга» будет отличный шанс одержать победу. Австрийская команда славится своим умением находить молодых и талантливых футболистов, которые потом уходят в более статусные европейские клубы. Но состав у неё всегда свежий и перспективный.

В минувшем сезоне австрийской Бундеслиги подопечные Томаса Леча заняли второе место с отставанием всего в два очка от возглавившего таблицу «Штурма».

Предлагаем поставить на победу «красных быков» через тотал больше 1.5 мяча за 3.05. Игра должна получиться интересной и насыщенной событиями. У австрийского клуба намного интереснее и талантливее состав, которому не нужна дополнительная мотивация. «Пачука» вряд ли выиграет, но может рассчитывать на гол. Всё-таки Рондон мастер своего дела.