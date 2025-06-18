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«Зальцбург» — «Пачука»: определён самый вероятный счёт

«Зальцбург» — «Пачука»: определён самый вероятный счёт
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19 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Пачука» и «Зальцбург». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Начало — в 1:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение австрийской команде. Поставить на победу «Зальцбурга» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Пачуки» оценили в 2.90.

Ничья идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00. Победа «Зальцбурга» 1:0 доступна за 8.50, на 2:1 в пользу австрийцев дают 9.70.

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