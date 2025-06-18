«Хэнань» — «Шанхай Порт»: прогноз на матч чемпионата Китая

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру китайской Суперлиги «Хэнань» — «Шанхай Порт».

Ставка: «Хэнань» забьёт как минимум два мяча за 2.06.

Данная встреча может быть интересна по нескольким причинам. Во-первых, потому что «Шанхай Порт» — один из главных конкурентов «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая. Соответственно, и один из главных конкурентов Леонида Слуцкого. Во-вторых, именно в этом матче можно попробовать поймать какой-нибудь сенсационный исход с высоким коэффициентом.

«Хэнань» находится ближе к зоне вылета, чем к лидерам, но недавно обыграл со счётом 3:2 «Чэнду Жунчэн», который занимает вторую строчку. То есть фаворитов не боится. Кроме того, у данного клуба всё неплохо с атакой, реализует шансы исправно. Особенно дома. За шесть матчей на своём поле забил 13 мячей, что неплохо для чемпионата Китая.

Ещё один момент — состояние «Шанхай Порт». «Шанхай Порт» пропустил в четырёх из пяти прошлых туров хотя бы один гол. При этом на носу у него важнейшая встреча с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого в Кубке Китая. И к ней нужно готовиться. Вероятно, «Хэнань» и не сумеет одержать победу, но на голы рассчитывать сможет.