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Названы шансы «Атлетико» одержать первую победу на КЧМ

Названы шансы «Атлетико» одержать первую победу на КЧМ
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20 июня 2025 года в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Атлетико» из Мадрида. Встреча состоится на стадионе «Люмен Филд». Начало — в 1:00 мск.

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Обе команды начали турнир с поражений. Мадридцы уступили «ПСЖ» со счётом 0:4, «Сиэтл» не справился с «Ботафого» (1:2).

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение испанской команде. Поставить на победу «Атлетико» Мадрид можно с коэффициентом 1.30, а шансы «Сиэтл Саундерс» оценили в 9.00.

Ничья идёт с коэффициентом 5.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

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