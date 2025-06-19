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Стали известны шансы «ПСЖ» одержать вторую победу на КЧМ-2025

Стали известны шансы «ПСЖ» одержать вторую победу на КЧМ-2025
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В пятницу, 20 июня, на стадионе «Роуз Боул» в Калифорнии состоится матч 2-го тура группового этапа КЧМ «ПСЖ» — «Ботафого». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

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Букмекеры отдают явное предпочтение победителю Лиги чемпионов УЕФА. Сделать ставку на победу французского «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно равно 83% вероятности.

Победа бразильского «Ботафого» оценивается в 16.0 (6%), а на ничью можно поставить за 8.10 (11%).

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в матче 2-го тура представителей группы B. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14.

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