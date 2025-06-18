Букмекеры оценили шансы «Реала» в первом матче клубного чемпионата мира

18 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 22:00 мск. «Сливочные» попытаются отстоять звание фаворитов группы Н.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами испанцев. Поставить на победу мадридского «Реала» можно с коэффициентом 1.31, что составляет примерно 74% вероятности.

Шансы «Аль-Хиляля» оценили в 9.20 (10%). Ничья идёт с коэффициентом 5.70 (16%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мадридцев за 8.00.