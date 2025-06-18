«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: стал известен самый вероятный счёт

18 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют мадридский «Реал» и саудовский «Аль-Хиляль». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 22:00 мск. «Сливочные» попытаются отстоять звание фаворитов группы Н.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами испанцев. Поставить на победу мадридского «Реала» можно с коэффициентом 1.30. Шансы «Аль-Хиляля» оценили в 9.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мадридцев за 8.00. Победа «Реала» 2:1 доступна за 8.40, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 9.70.