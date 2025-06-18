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«Манчестер Сити» — «Видад»: ставка Александра Мостового на матч КЧМ

«Манчестер Сити» — «Видад»: ставка Александра Мостового на матч КЧМ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Видад».

Ставка: победа «Манчестер Сити» 2:0 за 5.20.

«Манчестер Сити» стартует в этом розыгрыше клубного чемпионата мира. Клуб может хоть как-то сгладить впечатление от прошедшего провального сезона, побороться в США за трофей. И я думаю, шансы у команды Гвардиолы на успех велики. В группе тоже «горожане» являются фаворитами. Сейчас с «Видадом» проблем не должно возникнуть.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Видад
Касабланка, Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Видад» представляет Африку на этом клубном ЧМ. Он является одним из самых титулованных клубов Марокко и всего континента. Клуб имеет в своей коллекции множество трофеев, 22 титула чемпиона Марокко, девять побед в Кубке Трона, три победы в Лиге чемпионов КАФ. Одна из побед в ЛЧ в сезоне-2021/2022 как раз и принесла «Видаду» путёвку на этот мундиаль.

У «Видада» множество фанатов в Марокко, которые известны за пределами Африки своими перформансами. Вероятно, услышим мы их и на этом ЧМ. Только вот сам клуб не сильно радовал болельщиков результатами в последнее время. В этом розыгрыше чемпионата финишировал только третьим, сильно отстав от лидера. В других турнирах тоже не удавалось добиться успеха.

«Манчестер Сити» же в целом в представлении не нуждается, конечно. Но немного сказать про него надо. Ведь если бы турнир проходил год назад, то «горожан» нужно было бы считать главными фаворитами мундиаля. Однако сейчас всё не так просто. Этот сезон был очень проблемным у команды Гвардиолы, в конце осени был кризис, серия неудач. В итоге вообще ни одного трофея «Сити» не выиграл. В АПЛ сильно уступил он «Ливерпулю» и «Арсеналу» в борьбе за чемпионство.

Явно «горожанам» нужны были обновления, и они происходят. Зимой были куплены новички, тот же Мармуш в нападение, Хусанов в защиту. Летом команду покинула её главная звезда последнего десятилетия Де Брёйне. Вероятно, следующий сезон в обновлённом составе начнут «горожане». Сейчас же у них всё равно много сильных футболистов есть, Холанд готов играть.

Жду уверенной победы «Манчестер Сити» с сухим счётом», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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