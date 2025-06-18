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«Манчестер Сити» — «Видад»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа КЧМ

«Манчестер Сити» — «Видад»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа КЧМ
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч КЧМ «Манчестер Сити» — «Видад».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.60.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Видад
Касабланка, Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Америке продолжается клубный чемпионат мира, и вот гранды вступают в борьбу. «Манчестер Сити» сыграет против марокканского «Видада» из Касабланки. Надо сказать, обе команды в своих чемпионатах заняли третье место. Однако, очевидно, уровень турниров в Англии и Марокко разный. Класс этих команд несопоставим. К тому же в «Сити» уже сыграют очень сильные новички, которых клуб подписал в межсезонье, плюс вернулся Родри. Я думаю, что сейчас ещё будет и конкуренция большая в клубе за место в стартовом составе, все будут пытаться проявить себя. И поэтому «Сити» не станет откладывать в долгий ящик хорошую игру и уже разгромит соперника, который явно слабее, в первом матче», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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