«Манчестер Сити» — «Видад»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа КЧМ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч КЧМ «Манчестер Сити» — «Видад».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.60.

«В Америке продолжается клубный чемпионат мира, и вот гранды вступают в борьбу. «Манчестер Сити» сыграет против марокканского «Видада» из Касабланки. Надо сказать, обе команды в своих чемпионатах заняли третье место. Однако, очевидно, уровень турниров в Англии и Марокко разный. Класс этих команд несопоставим. К тому же в «Сити» уже сыграют очень сильные новички, которых клуб подписал в межсезонье, плюс вернулся Родри. Я думаю, что сейчас ещё будет и конкуренция большая в клубе за место в стартовом составе, все будут пытаться проявить себя. И поэтому «Сити» не станет откладывать в долгий ящик хорошую игру и уже разгромит соперника, который явно слабее, в первом матче», — приводит слова Мора «РБ Спорт».