«Манчестер Сити» — «Видад»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу КЧМ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Видад».

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 1.93.

«Первый матч группы G – «Манчестер Сити» (Англия) против «Видада» (Марокко). Ночью следующего дня сыграет другая пара группы – «Ювентус» и «Аль-Айн». Сразу напомню, что по регламенту команды, занявшие первые два места, выходят в плей-офф, в 1/8 финала. И так сложилось, что именно в 3-м туре встретятся европейские гранды, и я думаю, что каждая из команд к этому времени будет иметь в своём активе по шесть очков.

Футбольный клуб «Видад» на данный момент не лучшая марокканская команда, совсем недавно закончился чемпионат, и клуб занял третье место, отстав от первого на 16 очков! Звёзд в этой команде нет, если не считать пришедшую несколько дней назад 38-летнюю марокканскую легенду Нордина Амрабата.

К прогнозу. Предлагаю два варианта на рассмотрение. Первый — тотал больше 1.5 мяча в первом тайме за 1.93. И вариант №2 — забьёт игрок, вышедший на замену, за 2.20. Всё же замен будет много во втором тайме, и пару-тройку забитых мячей мы можем увидеть, и, возможно, забитый игроком, вышедшим на замену.

Я за вариант №1 – тотал больше 1.5 в первом тайме», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».