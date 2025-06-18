«Манчестер Сити» — «Видад»: ставка Эльвина Керимова на игру группы G клубного ЧМ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Манчестер Сити» — «Видад».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.75.

«Манчестер Сити» — «Видад», клубный ЧМ. Понятно, пара, в которой есть явный фаворит, один из фаворитов клубного чемпионата мира, «Сити», который провёл неудачный сезон без трофеев, самый сложный сезон, наверное, для Гвардиолы. Естественно, хочет он эту ситуацию исправить, и, может быть, даже сезон спасти удастся через победу на этом турнире. Учитывая призовой фонд турнира, я думаю, что к нему топ-клубы отнесутся серьёзно, и мы видим уже по некоторым командам, что они уже относятся серьёзно.

В такой ситуации, в такой паре, естественно, не стоит вопрос об исходе встречи, и коэффициент об этом говорит. Но главный вопрос, сколько «Сити» забьёт, каким будет тотал голов в этом матче? Мне кажется, большим. Я думаю, что «Сити» захочет и впечатлить соперников, и хорошо войти в турнир, и показать классный футбол. «Сити» ещё и усилился на трансферах.

Поэтому мне кажется, что здесь должно быть большое количество голов. И я возьму тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.75. Мне кажется, это будет убедительная победа «Сити» и красивая игра в исполнении команды Гвардиолы», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».