«Манчестер Сити» — «Видад»: ставка Романа Павлюченко на матч 1-го тура КЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Видад».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.76.

«Манчестер Сити» стартует на этом клубном чемпионате мира игрой с «Видадом». Это должны быть лёгкие три очка для англичан, хотя форма у них может быть не лучшая из-за нового формата турнира.

«Манчестер Сити» провёл тяжелейший сезон. После нескольких месяцев со старта у него начался кризис, клуб не мог выиграть на протяжении многих встреч. К зиме «горожане» вышли из кризиса. Однако на борьбе за чемпионство в АПЛ это сказалось – «Ливерпуль» так и не получилось догнать. В других турнирах тоже не удалось добиться успеха. Финальный отрезок в несколько месяцев вышел удачным, но единственное поражение – 0:1 от «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии.

«Видад» попал в этот розыгрыш клубного чемпионата мира, выиграв в 2022 году африканскую Лигу чемпионов. Клуб смог прервать гегемонию «Аль-Ахли», который выигрывал турнир в остальные годы. В Марокко команда является многократным чемпионом, доминирующим коллективом.

В прошлом розыгрыше чемпионата страны коллектив финишировал третьим. Второму «ФАР Рабат» он проиграл всего три очка, а вот лидер «Беркан» сильно от них оторвался – на 13 и 16 очков. Финальный отрезок неплохим вышел у «Видада», шёл он на серии без проигрышей. Однако в других турнирах успеха не получилось добиться – проигрыши в Кубке Марокко и в Excellence Cup.

Так что «Видад» и без того не являлся фаворитом этого матча. Так клуб ещё и не лучшие результаты в домашних турнирах показывал, в чемпионате сильно отстал от лидеров. В таких условиях, кроме крупной победы «Манчестер Сити», нечего тут предсказать.

Может быть, «горожанам» тяжело будет из-за времени проведения турнира, другого климата. Но это всё равно топовый клуб, один из сильнейших в Европе. Ранее «Бавария» разгромила «Окленд Сити», забив 10 безответных мячей. Может быть, не с таким крупным счётом, но с отрывом точно выиграют англичане», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».