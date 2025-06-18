«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: прогноз Романа Гутцайта на матч КЧМ 18 июня

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч КЧМ «Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Стартовый матч на клубном ЧМ для мадридского «Реала», который совсем недавно возглавил его бывший футболист Хаби Алонсо, будет особенно интересным. В соперниках «Аль-Хиляль», одна из самых успешных команд Саудовской Аравии в последние годы, недавно получившая нового главного тренера Симоне Индзаги. После нескольких лет работы в миланском «Интере» и двух финалов Лиги чемпионов Симоне Индзаги уехал за большими деньгами. Прямо сейчас он второй по зарплате тренер в современном футболе. Больше него за год получает только главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, более 10 лет работающий с мадридским клубом.

Симоне Индзаги проведёт свой первый официальный матч, он получает команду очень достойную и сильную. Если посмотреть на все игры в различных турнирах, которые проводил «Аль-Хиляль» в 2025 году, то эта команда не забила всего в одном матче. Статистика впечатляет. И подобная статистика понятно откуда берётся. За эту команду выступает Митрович, и в этой команде прекрасно проявляет себя бывший игрок «Зенита» бразилец Малком. Понятно, что Симоне Индзаги, скорее всего, перестроит «Аль-Хиляль» под ту схему, которую он очень любил в миланском «Интере». Но и надо сказать, что на некоторых позициях есть полное ощущение, что исполнители у него будут даже сильнее, чем были в команде, где он провёл последние годы. Так что, очевидно, в первой игре против мадридского «Реала», также перестраивающегося и привыкающего к новым требованиям, моменты у «Аль-Хиляля» точно будут.

Что же касается мадридского «Реала», то команда уже неплохо поработала на трансферном рынке, в основном, конечно же, пытаясь укрепить линию обороны. Трент Александер-Арнольд на месте правого защитника, премного вероятно, выйдет на поле в стартовом составе. Думаю, что высока вероятность увидеть и другого новобранца, который будет играть в центре обороны, Дина Хёйсена, теперь уже игрока сборной Испании, принявшего участие в финальной стадии Лиги наций. Понятно, что какое-то время потребуется Хаби Алонсо для того, чтобы понять, какие конкретно функции на футболистов нужно возложить. Поэтому мне представляется, что «Реал» вполне может допустить как минимум несколько моментов у своих ворот. Ну а то, что «Реал» в атаке будет бодр, он таким часто представал и при Карло Анчелотти.

Звёзд много, исполнители крутые, составы, как мы видим, топовые клубы выставляют основные в первых своих матчах на КЧМ. Поэтому думаю, что здесь вполне могут отличиться обе команды», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».