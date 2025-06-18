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«Реал» — «Аль-Хиляль»: прогноз Эдуарда Мора на матч клубного чемпионата мира

«Реал» — «Аль-Хиляль»: прогноз Эдуарда Мора на матч клубного чемпионата мира
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч КЧМ «Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль».

Ставка: победа «Реала» в 1 или 2 мяча за 2.25.

«В 1-м туре клубного чемпионата мира в группе H один из фаворитов мадридский «Реал» сыграет против саудовского «Аль-Хиляля». Это будет упорная встреча. Обе команды стали вторыми в своих чемпионатах, но за них выступает очень много сильных футболистов. Также в обоих клубах поменялись тренеры. В мадридский «Реал» пришёл Хаби Алонсо, а Симоне Индзаги, который долго и успешно тренировал «Интер», возглавил саудовский клуб.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что для обоих тренеров это будет очень важная первая игра. И что один, что второй умеют выстраивать игру от обороны. Этим они и займутся, потому что в атаке обеих команд есть сильные футболисты. Именно на построении игры, особенно в обороне, будет сделан особый акцент у тренеров. Поэтому я большого количества голов не жду. Однако, с учётом того, что «Реал» сильнее, конечно, он должен победить. Но при этом не крупно», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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