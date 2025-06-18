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«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: прогноз Владислава Радимова на игру 1-го тура КЧМ

«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: прогноз Владислава Радимова на игру 1-го тура КЧМ
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Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч КЧМ «Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль».

Ставка: победа «Реала» в первом тайме и матче за 2.45.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команды относительно недавно играли, победил «Реал» со счетом 5:3. В «Реал» пришел Хаби Алонсо, а это тренер, который делает ставку на атакующий футбол, у «Реала» будет больше прессинга. Он уже сказал, что играть будут те, кто бегает. Соответственно, прессинг в исполнении «Реала» будет. Готов ли к этому соперник? Не думаю.

Победа «Реала» не вызывает сомнений. Поставлю на его успех в первом тайме и матче», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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