«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: прогноз Владислава Радимова на игру 1-го тура КЧМ

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч КЧМ «Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль».

Ставка: победа «Реала» в первом тайме и матче за 2.45.

«Команды относительно недавно играли, победил «Реал» со счетом 5:3. В «Реал» пришел Хаби Алонсо, а это тренер, который делает ставку на атакующий футбол, у «Реала» будет больше прессинга. Он уже сказал, что играть будут те, кто бегает. Соответственно, прессинг в исполнении «Реала» будет. Готов ли к этому соперник? Не думаю.

Победа «Реала» не вызывает сомнений. Поставлю на его успех в первом тайме и матче», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».